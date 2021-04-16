ЛБ – Украинская ассоциация футбола дисквалифицировала футболистов, которые играли в командах Донбасса

Украинская ассоциация футбола приняла решение о пожизненной дисквалификации 26 футболистов, которые играли за команды ДНР и ЛНР. Как пишет «Левый берег», в пресс-службе УАФ посчитали, что действия спортсменов навредили репутации футбола и ассоциации.



Reuters

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение пожизненно дисквалифицировать футболистов, которые играли за команды ДНР и ЛНР. Как передаёт «Левый берег», об этом пишет пресс-служба ассоциации.

Их действия были квалифицированы как наносящие вред «репутации футбола и УАФ». Всего в список вошли 26 игроков. Отмечается, что все они имеют право обжаловать решение в течение 10 дней после его получения.

Как напоминает издание, в сентябре прошлого года девять украинцев участвовали в матче «так называемых сборных ДНР и Абхазии». Ещё 17 футболистов участвовали в турнире «Лига братских народов» в составе команды «Восток-Уголь» из ЛНР.