Ответственность за борьбу с коронавирусом и российские войска на украинской границе. 16 апреля в эфир выйдет “Свобода слова Савика Шустера”
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В эфире программы представят результаты эксклюзивного опроса “Свободы слова Савика Шустера”: кто в Украине должен нести ответственность за борьбу с COVID-19 – президент, правительство или местные власти? Также гости программы обсудят, к чему готовиться Украине, пока Россия стягивает войска к украинским границам, и боятся ли украинцы, что президент РФ Владимир Путин захватит и другие территории страны.
На программу приглашены:
Леонид Кравчук, президент Украины (1991–1994), глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе;
Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991 – 1994);
Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;
Александр Корниенко, председатель партии “Слуга народа”;
Сергей Соболев, заместитель председателя фракции ВО “Батькивщина”;
Юрий Бойко, сопредседатель фракции “Оппозиционной платформы – За жизнь”;
Кира Рудик, председатель партии “Голос”;
Михаил Радуцкий”, народный депутат от “Слуги народа”, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации;
Ирина Верещук, народный депутат от “слуги народа”, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
Владимир Гройсман, лидер партии “Украинская стратегия Гройсмана, премьер-министр Украины (2016 – 2019);
Андрей Билецкий, лидер партии “Национальный корпус”, первый командир полка “Азов”;
Игорь Смешко, председатель партии “Сила и Честь”, председатель СБУ (2003 – 2005)
Виталий Кличко, мэр Киева;
Борис Филатов, мэр Днепра;
Саймон Шустер, корреспондент журнала Time (Нью-Йорк, США);
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ”, внештатный советник министра обороны Украины;
Сергей Притула, волонтер, общественный деятель, член партии “Голос”;
Жан-Эли Малкин, международный консультант по здравоохранению.
Трансляция начнется в 21:00.
ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube
Контекст:Свобода слова Савика Шустера” выходит на канале “Украина” каждую пятницу с сентября 2019 года.
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