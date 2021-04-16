Ответственность за борьбу с коронавирусом и российские войска на украинской границе. 16 апреля в эфир выйдет “Свобода слова Савика Шустера”

В эфире программы представят результаты эксклюзивного опроса “Свободы слова Савика Шустера”: кто в Украине должен нести ответственность за борьбу с COVID-19 – президент, правительство или местные власти? Также гости программы обсудят, к чему готовиться Украине, пока Россия стягивает войска к украинским границам, и боятся ли украинцы, что президент РФ Владимир Путин захватит и другие территории страны.

На программу приглашены:

Леонид Кравчук, президент Украины (1991–1994), глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе;

Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991 – 1994);

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

Александр Корниенко, председатель партии “Слуга народа”;

Сергей Соболев, заместитель председателя фракции ВО “Батькивщина”;

Юрий Бойко, сопредседатель фракции “Оппозиционной платформы – За жизнь”;

Кира Рудик, председатель партии “Голос”;

Михаил Радуцкий”, народный депутат от “Слуги народа”, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации;

Ирина Верещук, народный депутат от “слуги народа”, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Владимир Гройсман, лидер партии “Украинская стратегия Гройсмана, премьер-министр Украины (2016 – 2019);

Андрей Билецкий, лидер партии “Национальный корпус”, первый командир полка “Азов”;

Игорь Смешко, председатель партии “Сила и Честь”, председатель СБУ (2003 – 2005)

Виталий Кличко, мэр Киева;

Борис Филатов, мэр Днепра;

Саймон Шустер, корреспондент журнала Time (Нью-Йорк, США);

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ”, внештатный советник министра обороны Украины;

Сергей Притула, волонтер, общественный деятель, член партии “Голос”;

Жан-Эли Малкин, международный консультант по здравоохранению.

Трансляция начнется в 21:00.

ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube

Контекст:Свобода слова Савика Шустера” выходит на канале “Украина” каждую пятницу с сентября 2019 года.

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