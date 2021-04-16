 

Мэр Мариуполя Бойченко: Предупреждений об ограничении прохода судов через Керченский пролив порт не получал

16.04.2021, 15:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Не нужно сеять панику. Информация о полном закрытии судоходства не подтверждается. Я сегодня утром провел телефонное совещание с руководителем порта Игорем Барским, поинтересовался, есть ли какие-то ограничения с точки зрения прохождения судов в Мариуполь. Он отметил, что никаких ограничений судоходства в порт Мариуполя нет. Все суда беспрепятственно заходят и выходят, как под украинским флагом, так и под флагами других государств. Все в соответствии с международными конвенциями”, – пояснил чиновник.

Он отметил, что обычно руководство порта уведомляют заранее, если планируются какие-то ограничения по прохождению судов через Керченский пролив.

“Никаких данных о предстоящих ограничениях порт не получал. И государственный, и коммерческих флот проходит Керченский пролив свободно. Порт работает бесперебойно. Плановые показатели перевалки грузов на этот месяц 550 тысяч тонн. Работаем пять дней, продукцию отгружаем и принимаем”, – сказал Бойченко.

Контекст:15 апреля руководитель Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко опубликовал в Facebook оповещение от минобороны РФ о запрете мирного прохода военных кораблей и судов других стран с 24 апреля по 31 октября. Он отметил, что Керченский пролив перекрывают якобы для проведения военных учений. В то же время решение не касается коммерческих судов.
МИД Украины в своем заявлении 15 апреля подчеркнул, что “РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море”. В ведомстве считают, что ограничивая судоходстве в районе Керченского пролива, Россия предпринимает очередную попытку “узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства”.
14 апреля в отделе информационного обеспечения Черноморского флота РФ сообщали о проведении ракетными и десантными кораблями артиллерийских стрельб в рамках контрольной проверки. В отряд кораблей вошли фрегат “Адмирал Макаров”, малые ракетные корабли “Грайворон” и “Вышний Волочек”, ракетный корабль на воздушной подушке “Самум”, тральщик “Иван Голубец” и большие десантные корабли. В ЧФРФ отмечали, что кроме кораблей, в учениях в Черном море будут участвовать самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны флота.


Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.08 / В Мали военные подняли мятеж. Арестованы президент и премьер-министр государства

12.09 / Пожаловавшийся на Артемия Лебедева в ФСБ активист озвучил требования

29.08 / Саррадж отправил главу МВД Ливии в отставку на фоне протестов

22.08 / Слова Лукашенко о планах соседей по оккупации белорусских земель в Польше вызвали грусть

19.07 / Лидеры ЕС продолжают переговоры о восстановлении экономики и бюджете

03.07 / Владелец клуба Washington Redskins не исключает смены названия команды

09.10 / Детские школы искусств отремонтируют по нацпроекту в Горном Алтае

04.12 / Китайцы испытали гиперзвуковой двигатель

02.07 / Жизнь после поправок: политическое будущее российского режима 

11.11 / Российские миротворцы направились из Армении в Нагорный Карабах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика