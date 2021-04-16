Мэр Мариуполя Бойченко: Предупреждений об ограничении прохода судов через Керченский пролив порт не получал

“Не нужно сеять панику. Информация о полном закрытии судоходства не подтверждается. Я сегодня утром провел телефонное совещание с руководителем порта Игорем Барским, поинтересовался, есть ли какие-то ограничения с точки зрения прохождения судов в Мариуполь. Он отметил, что никаких ограничений судоходства в порт Мариуполя нет. Все суда беспрепятственно заходят и выходят, как под украинским флагом, так и под флагами других государств. Все в соответствии с международными конвенциями”, – пояснил чиновник.

Он отметил, что обычно руководство порта уведомляют заранее, если планируются какие-то ограничения по прохождению судов через Керченский пролив.

“Никаких данных о предстоящих ограничениях порт не получал. И государственный, и коммерческих флот проходит Керченский пролив свободно. Порт работает бесперебойно. Плановые показатели перевалки грузов на этот месяц 550 тысяч тонн. Работаем пять дней, продукцию отгружаем и принимаем”, – сказал Бойченко.

Контекст:15 апреля руководитель Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко опубликовал в Facebook оповещение от минобороны РФ о запрете мирного прохода военных кораблей и судов других стран с 24 апреля по 31 октября. Он отметил, что Керченский пролив перекрывают якобы для проведения военных учений. В то же время решение не касается коммерческих судов.

МИД Украины в своем заявлении 15 апреля подчеркнул, что “РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море”. В ведомстве считают, что ограничивая судоходстве в районе Керченского пролива, Россия предпринимает очередную попытку “узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства”.

14 апреля в отделе информационного обеспечения Черноморского флота РФ сообщали о проведении ракетными и десантными кораблями артиллерийских стрельб в рамках контрольной проверки. В отряд кораблей вошли фрегат “Адмирал Макаров”, малые ракетные корабли “Грайворон” и “Вышний Волочек”, ракетный корабль на воздушной подушке “Самум”, тральщик “Иван Голубец” и большие десантные корабли. В ЧФРФ отмечали, что кроме кораблей, в учениях в Черном море будут участвовать самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны флота.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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