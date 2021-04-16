Онлайн-дискуссия “Эскалация действий России и поддержка Украины со стороны Запада”. Трансляция

Начало трансляции онлайн-дискуссии запланировано на 16.00.

В дискуссии примут участие латвийский политик, член Европарламента, вице-председатель фракции Европейской народной партии Сандра Калниете; канадская журналистка, зарубежная старшая сотрудница Атлантического совета (США) Даян Френсис; бывший помощник госсекретаря США, американский дипломат Дэвид Крамер; британский и международный эксперт по вопросам безопасности и внешней политики, старший сотрудник эстонского Института внешней политики при Международном центре обороны и безопасности Джеймс Шерр; премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, председатель Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк; директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский, который выступит модератором дискуссии.

Участники мероприятия обсудят варианты развития ситуации в Украине в случае очередного нападения российских войск.

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Видео: Open Ukraine / YouTUbe

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