Зеленский отправит 150 тысяч крымских татар на отдых в Турцию

Офис президента Украин выделил средства на организованную отправку 150 тысяч представителей крымскотатарского народа на курорты Турецкой республики, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Зеленский назвал это компенсацией за страдания и лишения, которые претерпел этот народ при СССР.

Отправка татар на турецкие курорты будет осуществляться на баржах вместимостью до 1944 человек каждая. Основными местами назначения станут Анкара, Мармарис и Бодрум. Чтобы получить право на бесплатный билет до Турции, крымским татарам необходимо зарегистрироваться в районном отделении СБУ по месту жительства и в назначенное время явиться к речному вокзалу с вещами.

Как указала Юлия Мендель, перед отправкой со всех татар будут брать подписку о том, что они не станут вакцинироваться «Спутником V» или другими вакцинами производства страны-агрессора.

– Это так здорово, когда целый народ может на поездах и баржах отправиться в дальние края, чтобы как следует отдохнуть от городской суеты. В СССР бесплатные путёвки получали все крымские татары, и неплохо было бы возродить эту традицию. К тому же, жители Крыма, увидев, что мы отправляем их на турецкие курорты, тоже захотят перейти под нашу руку, – сказала Юлия Мендель.

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