Пенсионная система в России может провалиться – эксперты ВШЭ

Недавно специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ) считают, что многие россияне в будущем рискуют не получить пенсию из-за возрастающих требований. Пенсионеры могут просто не выполнить все условия, которые нужны для получения этой социальной выплаты.

На недавно состоявшейся Апрельской конференции ВШЭ специалисты признали, что при таком положении дел пенсионная система в России может и вовсе провалиться. Все дело в том, что Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы может не реализоваться к 2030 году.

Коэффициент замещения пенсии должен был составлять до 40% утраченного пенсионером дохода, а средняя сумма — до трех прожиточных минимумов. Но эксперты утверждают, что сегодня эти показатели ниже, чем до 2012 года.

Из этого эксперты ВШЭ сделали вывод, что правительство страны через десять лет не сможет достигнуть тех целей, которые были заявлены в Стратегии. Ведь в последние восемь лет развитие пенсионной системы только частично шло в соответствии с принято стратегией. А многие решения и вовсе противоречили ей, пишет “Коммерсант”.

По мнению экспертов, после увеличения пенсионного возраста в России, государство не будет предпринимать меры повышения финансовой устойчивости системы.