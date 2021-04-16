Знаменитости записали подкасты о любимых местах Москвы

Медиаплатформа #Москвастобой и туристический сервис Russpass подготовили серию аудиоподкастов, которые посвящены истории и знаковым местам столицы. Открыть для себя интересные маршруты по городу можно, послушав рассказы таких знаменитостей, как Николай Дроздов, Полина Гагарина, Валерий Сюткин.

Например, ведущего программы “В мире животных” можно послушать во время прогулки по Воробьевым горам. С этим местом связана большая часть жизни ученого. Николай Николаевич является профессором Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Он помнит, как строилось здание МГУ.

Валерий Сюткин провел детство на Чистых прудах, поэтому его рассказ можно послушать, прогуливаясь по Басманному району. Музыкант поделится воспоминаниями о кинотеатре “Колизей” (ныне – театр “Современник”), а также историей создания песни “А я иду, шагаю по Москве”.

Олега Газманова тоже вдохновляла столица. В подкасте артист также расскажет о любимых местах в городе. А об интересном маршруте в Замоскворечье можно узнать от спортивного комментатора и телеведущего Виктора Гусева.

Медиаплатформа #Москвастобой является проектом столичного Комитета по туризму. На сайте можно найти не только аудиоподкасты, но и послушать лекции, посмотреть спектакли, кулинарные шоу и многое другое.

Чтобы спланировать путешествие по России, можно воспользоваться туристическим сервисом Russpass, созданным по инициативе Правительства Москвы. На сайте покупают железнодорожные и авиабилеты, бронируют номера в отеле, составляют маршруты поездки. Для пользователей уже подготовили более 1,5 тысячи туристических предложений.