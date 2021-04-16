 

Сколько лет жизни забирают у людей свалки токсических отходов

16.04.2021, 15:18, Разное
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Опасность свалок токсических отходов вызывает сомнения?

Жить возле источников загрязнения окружающей среды опасно для здоровья и это не новость. Однако оценить эту опасность в количественном выражении – например, подсчитать насколько в результате этого может сократиться продолжительность жизни – довольно сложно. Связано это и с тем, что на людей, которые живут недалеко от таких опасных зон, действует множество других факторов, способных вызывать болезни и забирать годы жизни.

Ранее многие исследования показывали, что проживание возле свалок токсических отходов может увеличивать риск смерти. Например, научная работа, охватившая 28 стран Европейского Союза, обнаружила повышенную смертность в районах, расположенных с зонами загрязнения бензином. Однако точно оценить их влияние на продолжительность жизни не удавалось.

Жизнь становится короче более чем на год

Ученым из Хьюстонского университета и Техасского университета а Остине удалось подсчитать, как сокращает жизнь проживание возле зон экологического бедствия. В исследовании они проанализировали данные здоровья людей, которые живут возле тысяч загрязненных зон, признанных Агентством защиты окружающей среды США. Это свалки и участки ненадлежащего захоронения отходов, места технологических катастроф и утечки химикатов. По оценкам авторов исследования, в радиусе до 1,6 километра от таких свалок проживают миллионы детей

Исследование показало, что проживание возле зон заражения связано с сокращением продолжительности жизни в среднем примерно на 15 месяцев по сравнению с показателями людей из других регионов. В расчетах ученые учли факторы (демографические данные, социальное положение и другие), которые влияют на состояние здоровья людей, которые проживают возле опасных мест.

«Мы получили исчерпывающие доказательства того, что выбросы из источников антропогенного загрязнения могут увеличивать смертность в прилежащих селениях. Близость хотя бы одного такого объекта связана со значительным сокращением жизни», – сказала Ханади Рифай (Hanadi Rifai) из Хьюстонского университета, соавтор исследования.

Авторы указывают, что опасность свалок отходов может увеличиваться в связи с природными катаклизмами, например, наводнениями и пожарами. Они ожидают, что со временем число таких явлений будет расти в связи с изменением климата.



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