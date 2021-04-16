 

Названы основные различия между инсультом и мигренью

16.04.2021, 15:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Медики рассказали, как можно отличить инсульт от мигрени. У этих заболеваний есть некоторые схожие симптомы. Как заявили специалисты из клиники Майо, у 20% людей есть аура мигрени, которая провоцирует онемение, покалывание в руках и лице, проблемы со зрением.
Инсульт и мигрень являются разными состояниями, поэтому важно уметь отличать их. Первое из заболеваний наступает внезапно, а второе развивается постепенно. Оба состояния способны провоцировать у пациента нарушение зрение, головные боли, сенсорные изменения.

Отличительной чертой ауры мигрени считаются проблемы с органами зрения. Как заявили исследователи из Университета Мичигана, человек может видеть мигающие они или же геометрический узор. Во время инсульта зрение также страдает, но все становится расплывчатым или же темным.

Мигренью чаще всего страдают люди моложе 30 лет, а инсульт наступает у пожилых. Первое заболевание провоцируется определенном триггером. В качестве него может выступать стресс, изменение гормонального фона, колебания погоды, слишком долгий сон или же недосып. Даже определенный рацион питания вызывает головные боли. Чтобы их избежать, необходимо не пить алкоголь, не есть шоколад и колбасы.

Инсульт не вызывается каким-то конкретным изменением. В то же время существуют факторы риска, в том числе, диабет, высокое артериальное давление, сердечные патологии.

Источник: ufatime.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.07 / Эксперт: Падение рейтинга Зеленского выгодно России

17.03 / Мнение: «Сказка об Украинце и Европейской культуре»

03.10 / Мнение: США могут перенести свою авиабазу с Турции на Крит

30.01 / Анастасия Стоцкая вспомнила работу с покойным звездным стилистом Александром Шевчуком

18.09 / Ученые: Ультрафиолет может убивать SARS-CoV-2 без вреда для людей

20.12 / Британцы требуют от журналиста BBC извиниться перед Путиным за выходку на пресс-конференции: Опозорил страну

15.12 / Башню из человеческих черепов обнаружили в Мексике

07.10 / В Samsung Galaxy S21 будут аккумуляторы производителя взрывающихся батарей Galaxy Note7

24.10 / Из-за нехватки мест в жодинском СИЗО под изоляторы оборудуют кузова списанных БелАЗов

01.02 / Вирусолог Лоуренс Янг объяснил высокую смертность от британского штамма COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика