Названы основные различия между инсультом и мигренью

Медики рассказали, как можно отличить инсульт от мигрени. У этих заболеваний есть некоторые схожие симптомы. Как заявили специалисты из клиники Майо, у 20% людей есть аура мигрени, которая провоцирует онемение, покалывание в руках и лице, проблемы со зрением.

Инсульт и мигрень являются разными состояниями, поэтому важно уметь отличать их. Первое из заболеваний наступает внезапно, а второе развивается постепенно. Оба состояния способны провоцировать у пациента нарушение зрение, головные боли, сенсорные изменения.

Отличительной чертой ауры мигрени считаются проблемы с органами зрения. Как заявили исследователи из Университета Мичигана, человек может видеть мигающие они или же геометрический узор. Во время инсульта зрение также страдает, но все становится расплывчатым или же темным.

Мигренью чаще всего страдают люди моложе 30 лет, а инсульт наступает у пожилых. Первое заболевание провоцируется определенном триггером. В качестве него может выступать стресс, изменение гормонального фона, колебания погоды, слишком долгий сон или же недосып. Даже определенный рацион питания вызывает головные боли. Чтобы их избежать, необходимо не пить алкоголь, не есть шоколад и колбасы.

Инсульт не вызывается каким-то конкретным изменением. В то же время существуют факторы риска, в том числе, диабет, высокое артериальное давление, сердечные патологии.

Источник: ufatime.ru