Врачи назвали последствия от упортебления двух литров энергетика в день

Врачи назвали последствия, которые наступят после употребления двух литров энергетика в день. Один из пациентов получил сердечную недостаточность, к тому же у него возникли проблемы с почками.

Молодой человек экстренно обратился за помощью к медикам с жалобами на сильную одышку и боли в области живота. Врачи обнаружили у него почечную недостаточность, задержку мочи, а после проведения полноценного обследования диагностировали двусторонний гидронефроз.

Одышка у 21-летнего парня появилась во время занятий спортом. Постепенно его состояние усугублялось. В семейном анамнезе медики не обнаружили проблем с сердцем. К тому же пациент бросил курить, не употреблял спиртное и запрещенные вещества.

В то же время в последние два года он каждый день пил различные энергетики. В день житель могу употребить четыре банки по 500 миллиграммов. К факторам риска относится чрезмерная стимуляция нервной системы. Энергетики способствуют повышению кровяного давления и возникновению сердечных патологий.

Медики заявляют, что энергетики вызывают сильное привыкание. Полный механизм их влияния пока не исследован. В дальнейшем нужно провести научные работы на эту тему и рассчитать безопасные дозировки.

Источник: yandex.ru