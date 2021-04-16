 

Критик Сергей Соседов отказался поздравлять Пугачёву с днем рождения

16.04.2021, 15:16, Разное
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Критик Сергей Соседов отказался публично поздравлять Аллу Пугачеву с днем рождения. Он заявил, что не понимает ажиотажа, который возник на фоне вчерашнего празднования Примадонной 72-летия.
По словам Соседова, это никакое не событие, поэтому от него поздравления не последовало. Алла Пугачева отметила 72-летие в четверг, 15 апреля. Целый день близкие и фанаты поздравляли ее с днем рождения. Как считает критик, в свое время Алла Борисовна получила многое, но теперь не осталось ничего.

Соседов считает, что разделить этот день Пугачева должна была со своими родными и близкими. Всю шумиху вокруг ее дня рождения раздули исключительно СМИ.

Еще несколько лет назад Сергей Соседов называл Аллу Пугачевой великой артисткой. В последнее время в ее адрес он произносит нелестные высказывания. Соседов раскритиковал последние выступления певицы и заявил, что от былого таланта знаменитости не осталось и следа.

Источник: riafan.ru



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