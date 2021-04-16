Мнение: Штыками и тюрьмами

Не зря говорят (а у Димы Быкова на этот счет была даже целая теория), что российская история как бы все время “ходит по кругу”, что в ней “всё всегда повторяется”. Вот и сейчас – случилось у меня острейшее дежавю. Получил в Фейсбуке (в котором я временно разбанен) очень интересный комментарий на вчерашний пост про арест редакции студенческой газеты ВШЭ “DOXA” от прекрасного публициста Константина Кима – и прямо оторопел. Вот коммент:

“Хм, тема сложнейшая. Демонстрации это нормально, и студенческий протест – это нормально, но DOXA это же буквальный косплей западного кампусного активизма . Собственно, достаточно зайти на их сайт и увидеть всю красоту: гендерное равенство, феминизм, авторки, небинарные персоны, мультикультурализм и далее по списку. На Западе, где такая же DOXA является не просто мейнстримом, а единственным активизмом вообще, цветёт единомыслие и моральный террор на порядок похлеще путинского. Студента-собрата за слова о том, что гендеров всего два, что женщины не угнетены, а оверпривилегированы, что чëрные виноваты в своих проблемах сами – затравят и не дадут учиться. Более того, сегодня там затравят и просто за нежелание участвовать в кампусной возне, в white free days, в BDS и BLM support: для попадания в изгои достаточно быть not enough woke. Профессорам, не желающих им угождать, не дают работать, доводят до увольнений и даже до самоубийств (гуглите Mike Adams UNCW). Стоит ли говорить, что с этим же студенческим движением связаны дискриминационные квоты в университетах против мужчин, белых и дальневосточных азиатов; распространение паразитических псевдонаучных дисциплин по изучению обидок маргинальных групп; общее падение уровня академии в “расистских” точных и естественных науках.

В общем, и сочувствия к таким деятелям не больше, чем к изловленным ваххабитам – к личинке идеологии омерзительной, человеконенавистнической и угрожающей лично и вам, и мне. И в то же время солидаризоваться с охранкой и крайне подло , и прибавляет “бедным деткам” незаслуженного сочувствия вместо внимания к их идеям и мотивам. Одно скажу: т. к. режим у нас тоже либеральный, то ворон ворону глаз едва ли выклюет. Наверняка отделаются лёгким испугом и не более”.

Ну а теперь вдумаемся: что этот комментарий (“и с охранкой солидаризоваться нельзя, и юные революционеры довольно страшненькие”) напоминает из отечественной истории? Да конечно – сборник Вехи, написанный аккурат в период “между двумя революциями”, успешной и неуспешной (1905 и 1917 года)! Фактически Ким – на новый, естественно, лад – повторил знаменитую фразу публициста Гершензона из “Вех”: “Благословлять мы должны эту власть, которая одна, своими штыками и тюрьмами, защищает нас…”

Дальше в “Вехах” шло “от ярости народной” – но в случае “Доксы” всё, видимо, не совсем так. Ярость тут будет, но не народная, а, так сказать, международная – учитывая, что маргинальная в РФ “Докса” представляет мейнстрим международного уровня.

Многие читатели, если они, невероятным интеллектуальным усилием, расщелкают эту аналогию – предвижу, радостно загудят: да-да! Мы говорили! Вот именно! Давить, давить “скудентов”! Так их! Ату! Как в царское время!! Штыками и тюрьмами… и т.д., до полного озверения.

На мой же взгляд – эта аналогия не просто печальна; она звучит погребальным колоколом. Потому что мы знаем, что силы-то неравны – “штыки и тюрьмы” НЕ СПАСАЮТ. Вехи вышли в 1909 году, через 8 лет со “старой Россией” все было кончено.

Поэтому я думаю, что НЕТ: не должны мы благословлять “ту власть, которую”. Штыки и тюрьмы в данном случае обречены – ДОКСА, в широком смысле, сильнее. Но и сдаваться нам нельзя. Победить в борьбе с этим спрутом можно только одним способом – если удастся изобрести ДРУГОЕ БУДУЩЕЕ. Не как сейчас в РФ, “вечное настоящее с вечным путиным” – это глупо и беспомощно, все равно что постараться зажмуриться и зажать уши, как маленький ребенок; но – другое будущее.

И в этом – единственный слабый шанс.