 

Скандалы: Журналистам все сложнее зарабатывать деньги

16.04.2021, 14:54, Разное
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Бывший сотрудник государственного телеканала Николай Сальников, проводивший расследования деятельности новосибирских «единороссов», задержан по подозрению в медиа-шантаже

— Николай Сальников был задержан вместе с Сергеем Проничевым вчера, 15 апреля. По предварительной информации, оба занимались  вымогательствами. Дело должно быть возбуждено по статье мошенничество, — рассказал «Прецеденту» собственный источник. Напомним, совсем недавно сам Николай Сальников обвинял депутата горсовета Александра Тарасова в том, что тот совершил изнасилование. Видеоролик «История успеха ОПС «Успех»: из рэкетиров в депутаты» появился в социальных сетях в середине марта. Журналист в своем видео назвал руководителей и спортсменов клуба «Успех» организованным преступным сообществом. Впрочем, фактов у Николая не нашлось, и перед депутатом он потом извинился.

В своём «расследовании» марта Николай Сальников прошёлся по таким персонам, как основатель клуба «Успех» Вениамин Пак – председатель комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Законодательного собрания региона, Дмитрий Асанцев – председатель Совета депутатов Новосибирска и министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров.

Николай Сальников

После последовавших претензий, автор удалил видео из общего доступа. Сам Николай уверяет, видеозапись вообще не должна была быть опубликована. А на своих личных страницах в соцсетях журналист заявил, что после обнародованных данных, его могут даже убить.

Имя журналиста прогремело на всю страну после того, как он, работая на государственном канале ОТС, в июле 2019 года опубликовал видеообращение к федеральным властям на своей странице в соцсетях. Он рассказал, что уже неделю Сибирь задыхается от смога. Через некоторое время Николай Сальников был вынужден покинуть ОТС.

Осенью прошлого года Николай Сальников баллотировался в депутаты Заксобрания по округу № 33 в Октябрьском районе, но выборы проиграл коммунисту Евгению Смышляеву.

Елена Отмахова



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