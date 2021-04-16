В Новосибирской области решили восстановить почти 6 тыс. га леса

Лесовосстановительные мероприятия на площади 5 тыс. 852 га пройдут до конца года в Новосибирской области в рамках национального проекта «Экология».

«Работы в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» включают искусственное лесовосстановление на площади 1252 га, компенсационное лесовосстановление – 140 га, содействие естественному восстановлению леса – 3960 га, естественное лесовосстановление вследствие природных процессов – 500 га», – говорится в сообщении на сайте правительства Новосибирской области.

Также региональным минприроды запланирован посев семян лесных растений в питомниках области на площади 9 га, проведение агротехнического ухода за лесными культурами – на площади 10 025 га и дополнение лесных культур на площади 996 га.

«В регионе сформирован страховой фонд семян лесных растений. В настоящий момент в фонде представлены семена основных лесообразующих хвойных пород. Хранятся они в АО «Бердский лесхоз», где имеется все необходимое оборудование, которое обеспечивает поддержание режимов температуры и влажности, требуемых для хранения семян», – отметил министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко. Он также подчеркнул, что в прошлом году работы по лесовосстановлению были выполнены сверх плановых показателей.

Заготовка семян лесных растений на территории региона, помимо страхового фонда, осуществляется в рамках выполнения госзаданий на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, а также арендаторами лесных участков на основании проектов освоения лесов. На данный момент в наличии имеется 1,5 тыс. кг семян.

В региональном минприроды отмечают, что в рамках действующего соглашения ведомства с Центром защиты леса Новосибирской области ежегодно проводится проверка условий хранения и качества заготовленных семян. В случае выявления ухудшения качества семян предусматривается их высев в течение ближайшего лесокультурного сезона.

В марте сообщалось, что в РФ в рамках нацпроекта «Экология» в 2021 году планируется восстановить 1,2 млн га лесов, что на 2% больше, чем в прошлом году. За год общий объем финансирования мероприятий по лесовосстановлению в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» составит 2,4 млрд рублей, передает ТАСС.

Лесовосстановление охватит всю территорию страны, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Ненецкого автономного округа. Основные работы по восстановлению пройдут в Иркутской, Вологодской, Архангельской областях, Красноярском и Хабаровском краях.