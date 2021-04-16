 

В РФ начали разработку закона о возврате украденных мошенниками денег

16.04.2021, 14:40, Новости дня
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В правительстве РФ решили проработать меры, позволяющие физлицам вернуть переведенные мошенникам средства, сообщил глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

«Сейчас как раз мы параллельно со стратегией развития финансовой грамотности прорабатываем некоторые законодательные меры. Одна из этих мер – это проработка вопроса регулирования, чтобы мы могли на законодательном уровне решить вопрос возврата денег, когда люди перевели эти деньги, и эти деньги ушли незаконным способом в другой банк или еще как-то на другой счет, чтобы мы могли эти деньги вернуть человеку», – сообщил Чебесков на конференции «Комсомольской правды», передает ТАСС.

По его словам, такие законодательные меры позволят ограничить и сдержать мошенников, а также позволят потерпевшим вернуть свои деньги.

Ранее Банк РФ предложил внести дополнения в Уголовный кодекс, чтобы мошенники, которые с помощью социальной инженерии обманывают банковских клиентов, не смогли избежать суда.



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