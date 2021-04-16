 

SCMP – вызов гравитации — китайский любитель балансировки поражает зрителей своими композициями

16.04.2021, 14:36, Новости дня
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Ван Екун из Китая демонстрирует удивительную способность находить баланс при составлении композиции из предметов повседневного обихода — например, ставя велосипед на стеклянные бутылки. Он начал публиковать видеоролики с демонстрацией своего необычного хобби в 2017 году и за это время собрал уже более четырёх миллионов подписчиков в социальных сетях, пишет South China Morning Post.

Этот человек способен бросить вызов гравитации. Ван Екун умеет сбалансировать всё, включая велосипед и газовый баллон. Даже его сын принимает в этом непосредственное участие. Ван начал серьёзно относиться к своему хобби с 2017 года.


 

ВАН ЕКУН, мастер балансировки: Это одно из моих увлечений, я заинтересовался балансировкой ещё в юности. Однажды мой сын вернулся из школы и продемонстрировал мне «фокус», которому он научился онлайн. И я подумал: раз эти люди могут показывать свои фокусы в интернете, я тоже могу показать там своё искусство балансировки. Тогда я и начал развивать эти навыки.

«Магия» Вана действует и на более мелкие предметы — такие, например, как грецкие орехи и ложки. Однажды на реализацию одного из проектов у него ушло десять часов.

ВАН ЕКУН: Этот процесс требует большого терпения. Очень много времени уходит на то, чтобы продумать проект и определить центр тяжести. При этом вероятность ошибки очень высока, лишь 20 процентов задумок оказываются успешными. Но я просто пробую снова и снова. И это приносит мне много радости, даже если что-то не получается. 


 

Благодаря своим навыкам Ван собрал в интернете уже более четырёх миллионов подписчиков. Он планирует в будущем заняться более масштабными проектами.

ВАН ЕКУН: В следующий раз я хочу создать более крупный проект, объединяющий все мои предыдущие работы — как движущиеся, так и статичные.

Дата выхода в эфир 13 апреля 2021 года.



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