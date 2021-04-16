“Андрюха, мы должны взять свое”. Семинский просил подозреваемого в его похищении Мельника дать необходимые показания – СМИ

Собеседники обсуждают раздел акций газодобывающей компании “Нефтегаздобыча” и уголовное дело о похищении Семинского, в заказе которого он обвиняет экс-министра транспорта и акционера компании Николая Рудьковского.

Семинский просит Мельника помочь: “Будем встречаться по всей этой х…йне. Мы принципиально договорились. Самое главное, что договорились. Общие люди, идем вместе. Но, смотри, с тебя нужна помощь, сам понимаешь какая. Короткие показания”.

Мельник отвечает, что такого уговора не было.

“Показания… Показания мы с тобой не разговаривали… Никаких показаний. Мы должны сесть за стол. И нам должны прогарантировать, что все будет ровно, мы должны сесть за стол и закрыть всем. Если вы хотите, чтобы ситуация эта закрывалась, мы все жмем руки, чтобы она не поднималась наверх. Или все будут фигуранты”, – говорит он.

На это Семинский ему напоминает, что речь идет о переговорах о доле в компании.

“Я же тебе говорю, я присутствую за столом, я говорю: нет – и мы говорим… бл…дь, ни х…я. А скажи, пожалуйста, вот у нас 25 осталось… 25, которые на Рудьковском… мы должны забрать все 25 (семья Рудьковского владеет 25% акций “Нефтегаздобычи”. – “ГОРДОН”), – заявил нардеп. – Вот поэтому будет и пять… В зависимости от того, как пойдет процесс. Мы же записали. Я себе записал. Пять. Два и пять. Андрюха, мы должны взять свое. […] Смотри, работаем вот над этой х…йней. Еще раз говорю, мне нужна от тебя помощь, чтобы этот путь… Должен быть… все законно… Опять же, криминально-процессуально… Показания…”

Мельник с этими аргументами согласился.

Фото: censor.net

Контекст:Комментируя уголовное дело против себя, экс-министр транспорта Украины Николай Рудьковский заявил, что это – прямое вымогательство со стороны Семинского доли в компании “Нефтегаздобыча”. По словам Рудьковского, Семинский работал наемным директором “Нефтегаздобычи”, получал высокую зарплату, однако, когда выяснилось, что неэффективное управление привело компанию к крупным убыткам и долгам и ее необходимо продать, незадолго до сделки исчез.

25 февраля 2021 года СБУ заявила, что раскрыла похищение Семинского. В феврале 2012 года Семинский выехал с работы, попал в подстроенное ДТП и был похищен неизвестными вооруженными людьми в масках. Признанный судом пропавшим без вести Семинский был освобожден в мае 2015 года. Экс-глава “Нефтегаздобычи” неоднократно утверждал, что заказчиком его похищения был Рудьковский.

3 марта Рудьковскому вручили сообщение о подозрении по этому уголовному производству. Экс-министр обвиняет Семинского в вымогательстве. Экс-министр транспорта заявил 10 марта, что Семинский “никогда не был собственником или акционером “Нефтегаздобычи”, но постоянно и противоправно требовал долю” в компании, угрожая заявить, что в его похищении виновен Рудьковский.

Уголовное дело против Рудьковского носит все признаки заказного, а сам факт похищения Семинского является неустановленным, считает адвокат юридической компании “Катеринчук, Моор и партнеры”, кандидат юридических наук Николай Катеринчук.

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