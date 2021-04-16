Жена продюсера студии “Квартал 95” снялась в нижнем белье и медицинском корсете на шее
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“Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолет взлетает против ветра”, – процитировала она Генри Форда.
Также она в посте добавила комментарий от себя.
“Сегодня важный день. И я готова”, – заявила актриса.
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В Instagram Stories Саливанчук объяснила, что ложится в больницу на обследование перед операцией по удалению грыж в шейном отделе позвоночника.
Контекст:Анна Саливанчук замужем за продюсером студии “Квартал 95” Александром Божковым. В 2015 году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита. Актриса опубликовала видео родов.
Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм “Свингеры” и сериал “Однажды под Полтавой”.
Актриса 13 апреля показала результаты МРТ, подтверждающие, что у нее есть две грыжи в шейном отделе позвоночника.
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