Жена продюсера студии “Квартал 95” снялась в нижнем белье и медицинском корсете на шее

“Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолет взлетает против ветра”, – процитировала она Генри Форда.

Также она в посте добавила комментарий от себя.

“Сегодня важный день. И я готова”, – заявила актриса.

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Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

В Instagram Stories Саливанчук объяснила, что ложится в больницу на обследование перед операцией по удалению грыж в шейном отделе позвоночника.

Контекст:Анна Саливанчук замужем за продюсером студии “Квартал 95” Александром Божковым. В 2015 году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита. Актриса опубликовала видео родов.

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм “Свингеры” и сериал “Однажды под Полтавой”.

Актриса 13 апреля показала результаты МРТ, подтверждающие, что у нее есть две грыжи в шейном отделе позвоночника.

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