 

“Рандеву”. Пивоваров в новом клипе появился в женском образе и отжимался на столе на пальцах. Видео

16.04.2021, 14:34, Новости дня
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В новой видеоработе артист воплотил пять образов, сыграв женщину, официанта, уборщика, мексиканца и мужчину-красавчика, который отжимается на столе на пальцах.

“В песне задействовано множество живых музыкальных инструментов – акустические гитары, трембита, дудук, сопилка, трубы и даже азиатские голоса, записанные на диктофон артистом во время путешествий”, – говорится в релизе. 

Ролик снял украинский режиссер Тарас Голубков.

ВИДЕОВидео: Артем Пивоваров / YouTube
Контекст:Пивоваров родился в 1991 году в городе Волчанск Харьковской области. Окончил Национальную академию городского хозяйства в Харькове. 
Записывать музыку Пивоваров начал в 2012 году, выкладывая видеоработы в сеть. В 2013 году артист выпустил первый альбом “Космос”. 
С 2015 года в качестве музыкального продюсера сотрудничает с украинскими и российскими артистами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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