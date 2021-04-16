С начала 2021 года СБУ обезвредила 44 организованные преступные группировки, угрожавшие госбезопасности

Как отметили в ведомстве, открыто 186 уголовных производств, 305 подозреваемым сообщили о подозрении.

По материалам спецслужбы осуждены 72 злоумышленника, причастные к масштабной коррупции и организованной преступности, прежде всего, транснациональной. При этом 34 из них – чиновники.

По данным СБУ, с начала года была заблокирована контрабанда уникальных культурных ценностей в ЕС на общую сумму около $1 млн. Помимо этого, разоблачена контрабанда 1035 кг героина из Пакистана в Евросоюз общей стоимостью более 2,3 млрд грн.

Контекст:1 марта 2021 года СБУ сообщила, что открыла более 22,7 тыс. производств за преступления против Украины во время аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Почти 6 тыс. человек получили сообщения о подозрении, более 250 из них – граждане Российской Федерации.

По данным СБУ, с начала этого года за преступления против нацбезопасности в Украине осуждены более 80 человек.

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