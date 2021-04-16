Полное обескровливание экономики: как санкции США добьют зарплаты и пенсии россиян

Президент США Джо Байден ввел новые санкции против России. Он запретил американским компаниям закупать российские долги. Эксперты считают, что такие меры приведут к снижению реальных доходов россиян. Также это влечет снижение бюджета в социальной сфере, рост цен, обесценивание и в конечном итоге риск падения рубля, пишет “МК”.

Уже в середине лета американские банки перестанут покупать гособлигации у Центробанка, Минфина и ФНБ. Это значит, что пенсии, зарплаты и реальные доходы граждан начнут, а вернее, продолжат снижаться. Россия недополучит от американских компаний деньги, которые пошли бы на выполнение социальных обязательств. А это — трансферы в Пенсионный фонд, зарплаты бюджетникам и так далее.

Эксперты считают, что российские банки способны заменить американских нерезидентов. Но при этом миновать критического обострения в сфере экономики страны все равно не получится. Российские финансовые ведомства будут остро нуждаться в денежных вливаниях. Повысится курс валют. В итоге у Минфина возникнут проблемы с восполнением дефицита бюджета.

По мнению доктора экономических наук Игоря Николаева, санкции США непременно скажутся на общем уровне жизни россиян. Ведь на рынке ОФЗ среди нерезидентов преобладали американцы.

“Обещало государство проиндексировать пенсии темпами, значительно превышающими инфляцию, — теперь же это обязательство под вопросом”, – заявил Николаев.

Чтобы восполнить утраченные ресурсы, которые поступали от американцев, госказна будет вынуждена искать деньги внутри страны, а для этого придется привлекать дополнительные вливания от банков. Это будет полное обескровливание экономики, считает эксперт.