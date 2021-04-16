Google удалит весь незаконный контент

Представители компании пообещали ознакомиться с материалами думской комиссии. “Все, что противоречит нашему законодательству, будет устранено в ближайшее время”, – сказал Пискарев.

В компании отметили важность российской аудитории и готовы работать в нашем правовом поле, отметил парламентарий. По его словам, представители Google дали понять, что не хотят терять аудиторию YouTube с охватом около 80 миллионов ежедневных посещений.

“Они исключительно в этом плане заинтересованы, чтобы наши законы были соблюдены”, – добавил Пискарев.

Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства в дела России проведет повторную встречу с представителями Google в октябре или ноябре, уточнил депутат. Законодатели проверят, устранила ли компания нарушения.

“Сверить часы и посмотреть, какие вопросы были решены, а какие еще не решены”, – резюмировал Пискарев.

Ранее парламентарий сообщил, что готовность удалять противоправный контент выразило руководство социальной сети TikTok. По словам законодателя, депутаты разработали для соцсетей методические рекомендации с изложением законов, которые необходимо соблюдать.

Напомним, что из-за неудаления противоправного контента Роскомнадзор 10 марта начал замедлять работу соцсети Twitter в России. На интернет-площадке обнаружено более трех тысяч материалов наркотического, суицидального и порнографического характера.