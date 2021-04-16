 

В экранизации «Одни из нас» сыграет “бывший” Терминатор Гэбриел Луна

16.04.2021, 14:22, Разное
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Телеканал НВО запускает проект по экранизации известной и популярной игры «Одни из нас», и теперь в ней будет еще один ключевой персонаж. Гэбриел Луна, который хорошо запомнился зрителям по фильму «Терминатор: Темные судьбы», где он был киборгом из будущего, пополнил актерский состав.
В киноленте ему отведена роль Томми, который был младшим братом Джоэла, его сыграл Педро Паскаль. Томми предстанет перед зрителями солдатом-идеалистом, верящим в лучший мир. Стоит отметить, что сюжет игры разворачивается в мире после апокалипсиса. Элли нужно помочь выбраться из зараженной зоны, для этого ей пригодится контрабандист Джоэл. Заручившись поддержкой друг друга, им предстоит долгий путь по пересечению США, ради своего выживания.

Ранее стало известно, что режиссер Кантемир Балагов стал постановщиком первого эпизода «Одни из нас» для НВО. Также он является создателем известной драмы «Дылда». Крэйг Мазин – автор шоу «Чернобыль», остается сценаристом, а исполнительным продюсером будет автор популярной игры Нил Дракманн.

Источник: www.kinonews.ru



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