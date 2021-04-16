Скандалы: Он же памятник!

Нижегородский подрядчик построил саратовский Парк покорителей космоса без лицензии, зато вышел в кэш

Парк покорителей космоса под Энгельсом, с его водоплавающей велодорожкой и крайне неудобной, по мнению жителей, инфраструктурой, мог возводиться с нарушениями федерального законодательства. Нижегородский генподрядчик, успешно освоивший почти 850 млн рублей, не имел права работать на этой территории из-за охранного статуса места приземления Гагарина. ООО ДСП «Дарнит-2» получило подряд вопреки федеральному закону №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Ваши документы?

В стремлении построить парк космических масштабов инициаторы, похоже, упустили из вида приказ областного комитета по охране культурного наследия (ныне управление) от 12 марта 2013 года. Это действующий документ, никто его не отменял. А этим приказом утверждены охранные зоны для памятников культуры.

Место приземления Гагарина, вокруг которого возник парк — это объект культурного наследия федерального значения. И для него в 2013 году прописали сразу 6 зон с особым использованием территории.

Вблизи мемориала допускаются только работы по его сохранению, реставрация, консервация, установка скульптур, благоустройство территории. В ландшафтной зоне деревья можно сажать и заменять, при необходимости ставить лавочки. Далее следует рекреационная зона — там допускаются только благоустройство и ремонт существующих дорожек. Но о разбивке новых и прочем масштабном строительстве речи не идет и там.

Теоретически, под Парк покорителей космоса допускалось использовать так называемую зону перспективного развития — для нее разрешены кемпинги, велодорожки и места отдыха.

Последняя зона — лесополоса, где можно только вырубать старые деревья и сажать новые.

При этом все скульптуры и деревья должны быть согласованы с управлением по охране памятников. На данный момент нет никакой информации, что его мнением вообще интересовались. Во-вторых, ни о каких объектах капстроительства в документе и речи нет — кемпинг это не павильон Роскосмоса и не гостиница. То есть, парк должен или развиваться вне этих границ, или приказ придется спешным образом менять. А это скандал!

И, наконец, самое главное: известно, что вести работы с памятником культуры, да еще федеральным, может только организация, у которой есть соответствующая лицензия. Кроме того, готовый план ведения работ предварительно согласовывают в нескольких инстанциях. Потому так сложно и дорого ремонтировать дома-памятники, потому так долго искали подрядчика для саратовского театра оперы и балета.

Но лицензий нет ни у ДСП «Дарнит-2», ни у его субподрядчиков, у которых даже сотрудников официально не обнаружилось. Таким образом, распиаренный космических масштабов парк приобретает очень странный юридический статус. Правда, с учетом того, как быстро регион от него избавился, разбираться с этими юридическими тонкостями придется уже федеральному центру.

Гуляй, Вася

Теоретически, сейчас, когда первое лицо государства посадило кедр и улетело, парк открыт для посещений. Шансы стать местом отдыха жителей хотя бы Энгельса у него вполне были бы, если бы подход к инфраструктуре был чуть более человечным. Пока же ситуация выглядит грустно. Вот что пишут граждане о парке в его инстаграмме.

«Парк работает до 11, а туалет уже в 9 закрыт. я беременна на последнем месяце , меня это очень огорчило. Кроме того, на машине не пустили, пришлось идти пешком. Я так и не дошла», — делится впечатлениями одна из посетительниц.

«Пешком с детьми дойти очень тяжело. Мы сегодня не дошли. И туалет на парковке был закрыт», — подтверждает другой комментатор.

«Туалеты-отдельная тема. Какими стандартами руководствовались, когда их делали? Взрослый человек не помещается в кабинке! И это человек стандартной комплектации, а если человек чуть больше, он уже дверь в кабинке не закроет, т к места там нет совсем!!!!» — возмущается еще один посетитель.

Надо ли говорить, что при таком отношении к гражданам будущая мать больше в парк не пойдет и едва ли поведет туда потом детей. Скорее уж парк «Патриот» станет местом притяжения, до него и доехать проще, и отдохнуть есть где, при желании даже искупаться и порыбачить.

Раньше основными посетителями парка были молодожены. Свадебным кортежам можно было подъехать к самому мемориалу. Теперь же, чтобы возложить к нему цветы, нужно пройти почти 3 км от парковки пешком.

«Заработают внутренние маршруты, уже можно воспользоваться велопрокатом или взять инвентарь с собой, можно просто прогуляться. По пути велопешеходной дороги установлены лавочки для отдыха», — отвечают саратовцам администраторы.

Одним словом: гуляй, Вася. Никто не обещал, что будет легко. 3 км по жаре — и вот он парк. Неужели именно так видели инфраструктуру проектанты космического чуда, старые друзья КБ «Стрелка»: бюро West 8 из Нидерландов, которому именно урбанисты показали Саратов, и Центр урбанистики экономфака МГУ?

Да, автобусы к парку уже ходят, непонятно пока, за счет каких средств: маршрут для перевозчика не слишком выгодный. Стоимость же поездки для жителей областного центра, как подсчитали граждане, уже получается немаленькой. От Саратова до Энгельса — 26 рублей, еще 23 рубля за поездку по Энгельсу до парка, итого 98 рублей, не считая поездки от остановки до самого мемориала. Кроме того, приехав в парк вечером, есть риск опоздать на последний автобус.

Для чего музею трактор?

Отдельный интерес представляет юридический статус этого места. В будущем парк станет федеральным. Сейчас его директором называют Дмитрия Кубанкина, руководителя саратовского парка-музея «Россия — моя история», являющегося областным учреждением. Собственного юрлица под названием «Парк покорителей космоса» нет в природе.

Прояснить ситуацию может портал госзакупок. Парк «Россия — моя история» последние месяцы активно закупал и продолжает закупать спецтехнику, которую у здания музея на Ильинской площади не то что негде использовать, ее там и хранить особо негде, а вот у места приземления Гагарина такая техника могла бы сгодиться.

Сейчас руководство парка-музея дожидается заявок от поставщиков на тендеры по приобретению музеем тракторов с навесным оборудованием — за 5,9 млн рублей и двух мини-погрузчиков, тоже с оборудованием — за 3,6 млн и 3,4 млн рублей. Также музею срочно понадобился грузопассажирский автомобиль с цельнометаллическим фургоном за 1,7 млн рублей, один погрузчик за 2,5 млн рублей музей уже купил, а еще пару тендеров пришлось отменить.

Пока саратовский музей ищет трактора и погрузчики, а федеральный центр ломает голову, что же делать с таким подарком, владелец генподрядчика выходит в кэш. В этом месяце «Дарнит-2» стал «Д2», а его прежний собственник Сергей Ложкин еще в январе вышел из бизнеса, благополучно получив все 845,5 млн рублей. Фирму он уступил краснодарцу Сергею Зимовцу, до сих пор никаким бизнесом не владевшему. Вместе с названием компания сменила и юридический адрес, правда, по-прежнему остается в Нижнем Новгороде. На сайте компании среди построенных объектов Парка покорителей космоса не найти — только мосты и дороги.

Субподрядчики с одним человеком в штате продолжают работать. Выручка 2020 года у них у всех была неплоха. Интересно, что у компании из Энгельса ООО «Торговый дом «Альфа-Строй» на момент подписания договора субподряда 23 июня 2020 года считался недостоверным юридический адрес, налоговики признали компанию действующим юрлицом лишь 5 октября 2020 года. С кем же «Дарнит-2» подписывал договор? Но свои деньги субподрядчик, похоже, получил — по итогам 2020 года его выручка выросла с 20,8 до 86,9 млн рублей.