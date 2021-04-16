Скандалы: Александр Ткачев — главный латифундист страны

Экс-глава Минсельхоза оказался контролирующим акционером крупнейшего землевладельца России

Бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев оказался контролирующим акционером фирмы «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева — основной структуры крупнейшего землевладельца России, сообщает VTimes со ссылкой на отчетность фирмы по РСБУ и экспертов. «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева контролируется физическим лицом, которому принадлежит 77,5% его обыкновенных акций, сообщается в финансовом отчете компании за 2020 год. В нем также указано, что Александр Ткачев — ее «бенефициарный владелец». Это понятие не закреплено в российском законодательстве, но по факту широко используется, заявил VTimes управляющий партнер юридической фирмы NSP Александр Некторов. Он отметил, что под ним понимается лицо, которое владеет или контролирует компанию напрямую или через третьих лиц. То есть компания действует в интересах указанного человека, сказал VTimes партнер юридического бюро «А2» Михаил Александров. На основании приведенных формулировок можно утверждать, что именно Ткачев — конечный владелец 77,5% акций «Агрокомплекса», сказали оба эксперта.

«Агрокомплекс» был создан в 1993 году отцом Ткачева Николаем. Сам Ткачев, будучи министром сельского хозяйства, отмечал, что компания принадлежит его родственникам. Во время работы в правительстве Ткачев не упоминался в опубликованных документах компании ни как член совета директоров, ни как акционер, ни как бенефициар, пишет VTimes. Однако после того, как Ткачев покинул пост министра в 2018 году, он был избран председателем совета директоров «Агрокомплекса».

Размер пакета акций Ткачева не раскрывался из-за постановления правительства, позволившего находящимся под санкциями раскрывать данные в ограниченном объеме. Ткачев попал в санкционный список Евросоюза после присоединения Крыма к России.

Даже если формально акции «Агрокомплекса» Ткачеву не принадлежали, он всегда вел себя как «настоящий владелец компании», рассказали VTimes знакомые бизнесмена. «Ткачев, даже будучи министром, всегда общался как хозяин «Агрокомплекса», за ним были все ключевые решения», — отметил один из них.

Отдавал ли Ткачев бумаги в доверительное управление на время работы в министерстве, выяснить не удалось, пишет VTimes. «Агрокомплекс» на запрос VTimes не ответил. Вопросы по данной теме не относятся к текущей деятельности правительства, заявила изданию его пресс-служба. Представитель бывшего премьера Дмитрия Медведева, в правительстве которого Ткачев был министром, не стал отвечать на вопросы VTimes.

«Агрокомплекс» занял первое место в рейтинге крупнейших землевладельцев России по версии Forbes. Компания владеет земельными наделами в самых дорогих регионах страны: Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской области. Общая стоимость ее земли составляет 88,6 млрд рублей. Выручка холдинга в 2020 году составила 106 млрд рублей.

Александр Пятин