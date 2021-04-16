 

Алла Пугачева – Максиму Галкину о песни Манижи для “Евровидения”: “Как раз для него, при, как танк”

16.04.2021, 13:50, Разное
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В свой день рождения, 15 апреля, 72-летняя Алла Пугачева сделала поклонникам подарок – певица приняла участие в ютуб-шоу супруга Максима Галкина – “Музыкалити”. Согласно формату передачи, артисты разных поколений вместе со случайными пользователями сети оценивают новые песни, исполнителей которых надо еще и угадать. Компанию Алле Пугачевой в новом выпуске шоу составила певица Zivert. Оказалось, что Примадонне творчество Юлии Сытник (настоящее имя Zivert – прим. ред.) импонирует, особенно Алле Борисовне понравился ее совместный трек с Бастой “Не болей”.

Общая атмосфера программы сложилась дружелюбная, что редкость для этого шоу. Несмотря на разницу возрасте и музыкальных вкусах, певицы не спорили, и чаще всего были солидарны в оценке тех или иных песен. Впрочем, Юлия была более категорична, а Алла Борисовна снисходительна и добра.

Кадр из шоу

Так, Манижу и ее песню Russian Woman, с которой она будет покорять “Евровидение” в этом году в Роттердаме, Zivert узнала сразу и однозначно заявила, что песня ей не нравится. По ее словам, ей бы хотелось услышать что-то другое и по музыке, и по настроению. На это Алла Борисовна мягко возразила, что песня хоть и не шедевр, но совершенно подходит для этого конкурса. И еще предложила свой, альтернативный, ироничный вариант речитатива для композиции, фактически оценив шансы Манижи на конкурсе.

Песня как раз для Евровидения. Я бы вообще начала (трек) с того, что – “Знаю, что я ничего не получу, но я русская женщина, плевала я на все!”. Вот такой текст был бы замечательный,– сказала Пугачева. Впрочем, сама Манижа Примадонне определенно нравится. Пугачева считает ее личностью с сильным характером, и, несмотря ни на что, пожелала певице удачи.

Ты классная! Классная. И ничего не бойся. Прямо при, как танк. Как настоящая русская женщина! – закончила Алла Пугачева, обращаясь к Маниже.

Манижа

Алла Пугачева Борисовна, к слову, тоже когда-то защищала интересы страны на этом конкурсе. В 1997 году она с песней “Примадонна” заняла только 15-ое место. Ниже этого порога опускался только ее бывший муж Филипп Киркоров за два года до этого – в 1995 году его песня “Колыбельная вулкану” осталась на 17-й строчке по итогам голосования. Впрочем, позже, как известно, Филипп “отыгрался”, не раз спродюсировав одни из самых успешных выступлений на Евровидении.



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