Германия приветствовала предложение о встрече президентов РФ и США

Правительство Германии приветствует предложение о встрече президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена, сообщил официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.

«Такой вопрос не стоит на повестке. Мы приветствовали то, что американский президент сделал предложение о встрече. Больше я не могу по поводу этого ничего сказать», – сказал он, передает ТАСС.

Напомним, во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе телефонной беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита РФ и США. Также предложение о проведении встречи Путина и Байдена высказала Финляндия.