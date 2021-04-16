 

Германия приветствовала предложение о встрече президентов РФ и США

16.04.2021, 13:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правительство Германии приветствует предложение о встрече президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена, сообщил официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.

«Такой вопрос не стоит на повестке. Мы приветствовали то, что американский президент сделал предложение о встрече. Больше я не могу по поводу этого ничего сказать», – сказал он, передает ТАСС.

Напомним, во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе телефонной беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита РФ и США. Также предложение о проведении встречи Путина и Байдена высказала Финляндия.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.07 / В Грузии резко ответили Западу на упоминание о политзаключенных в стране

29.08 / Китай предложил России создать «соевый альянс»

01.01 / В Крыму высмеяли ошибку в новогодней речи Зеленского

18.01 / Дочь принца Уильяма определилась с будущей профессией – СМИ

22.02 / Великобритания приостановила полеты Boeing 777 с двигателями PW 4000

09.09 / Эксперты рассказали, как собаки понимают человеческую речь

29.03 / В Чехии выявили новый штамм коронавируса

01.09 / Лукашенко объяснил важность многовекторной политики Белоруссии

21.01 / НАТО не предоставила доказательств причастности РФ к киберинцидентам

06.08 / На выборах в Белоруссии за два дня проголосовали почти 13 процентов избирателей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика