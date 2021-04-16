 

В МВД поставили ультиматум странам СНГ из-за мигрантов

16.04.2021, 13:46, Новости дня
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Замминистра внутренних дел Александр Горовой попросил представителей стран СНГ провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, находящимися в России, в противном случае РФ будет вынуждена закрыть границы.

«Много ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны незаконно. И если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию, вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ провели агитационную работу», – сообщил Горовой на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, передает ТАСС.

По его словам, никакой правоприменительной практики гражданам стран СНГ, находящимся в РФ незаконно, за нарушения миграционных режимов применяться не будет.

По данным МВД, на текущий момент в РФ находятся незаконно свыше 120 тыс. граждан Азербайджана, свыше 61 тыс. граждан Армении, 49 тыс. граждан Казахстана, более 115 тыс. граждан Киргизии, 247 тыс. граждан Таджикистана, 332 тыс. граждан Узбекистана, а также 152 тыс. граждан Украины.

Ранее в МВД сообщали, что чаще всего решения о «нежелательности» нахождения в РФ иностранцев принимают из-за преступлений в сфере миграции, за два месяца 2021 года было принято 14 таких решений, исполнено 805 решений о депортации.



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