 

Байден – США не намерены запускать цикл эскалации и конфликта с Россией

16.04.2021, 13:42, Новости дня
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После объявления очередных санкций президент США Джо Байден призвал к деэскалации напряжённости в отношениях с Россией, передаёт NBC. По его словам, США готовы «конструктивно продвигаться» к «обдуманному диалогу» и «дипломатическому процессу». Их целью являются «стабильные предсказуемые отношения». Не обошлось и без угроз: в случае «вмешательства» в американскую демократию Байден пообещал принять новые меры.


Reuters

После введения новых антироссийских санкций президент США Джо Байден призвал к деэскалации напряжённости в отношениях с Россией и предложил организовать встречу с Владимиром Путиным этим летом, пишет NBC.

«Соединённые Штаты Америки не намерены запускать цикл эскалации и конфликта с Россией. Мы хотим стабильных предсказуемых отношений, — заявил Байден. — Если РФ продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов принять дальнейшие меры реагирования. Это моя обязанность как президента Соединённых Штатов».

Байден отметил, что в начале недели у него состоялся «откровенный» и «уважительный» разговор с Путиным. По словам президента США, в ходе беседы он предложил провести встречу с Владимиром Путиным в Европе. Он также сообщил, что представители двух государств уже обсуждают планы.

«Сейчас время деэскалации. Путь вперёд заключается в обдуманном диалоге и дипломатическом процессе, и США готовы конструктивно продвигаться к этому процессу», — подчеркнул Байден. По его словам, у стран есть области, в которых обе стороны «могут и должны работать вместе».

В четверг утром Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. В соответствии с этим указом Министерство финансов США внесло в чёрный список 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с предполагаемым вмешательством РФ в американские выборы. Кроме того, санкции были введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с действиями РФ в Крыму, включая членов правительства республики. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников посольства РФ в Вашингтоне, включая сотрудников российских спецслужб, передаёт NBC.



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