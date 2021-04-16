Гольдфарб: Как Путин может симметрично ответить на санкции США? У американской элиты нет собственности в России

“Список санкций на самом деле очень впечатляет. Запрет американским банкам покупать российские облигации, размещенные на западных рынках, запрет на займы и обслуживание суверенного долга – это все серьезная угроза. Она не смертельная для РФ, как, например, отключение от системы межбанковских расчетов. Но, я думаю, весьма ощутимая”, – сказал Гольдфарб.

Он отметил, что санкции имеют косвенное воздействие и на потенциальных бизнес-партнеров российских компаний.

“Новые американские санкции создают определенную атмосферу в деловых кругах. Самое неприятное, что может постигнуть американскую, голландскую, или австрийскую, или любую другу компанию, сотрудничающую с российским бизнесом, – попадание в черные американские списки из-за нарушения санкций США. Это смерти подобно, следовательно, с россиянами лучше дела не иметь, – неизвестно, чем все обернется. Так что помимо прямого действия, есть такое косвенное воздействие санкций”, – пояснил собеседник.

По его мнению, России будет трудно ввести зеркальные меры в отношении США в ответ на санкции.

“Масштабы операций российских спецслужб в информационном пространстве США гораздо больше, чем аналогичная деятельность американских спецслужб в РФ. Можно запретить въезд в США крупным российским чиновникам и наложить арест на их собственность, но невозможно аналогичные меры ввести в России. Просто потому, что у членов семей американской элиты нет собственности в России. Западные политики не отправляют своих детей учиться в МГУ, а дети российских деятелей учатся в университетах Европы и Америки. В конечном счете у американцев сил на порядок больше. И как [президент РФ Владимир] Путин может им симметрично ответить?” – резюмировал Гольдфарб.

Контекст:15 апреля США ввели новый пакет санкций против России. Они коснулись 32 лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США в 2020 году, и шести технологических российских компаний, которые оказывают киберподдержку российским спецслужбам, сообщили в Белом доме.

Кроме того, министерство финансов США издало директиву, которая запрещает американским финансовым институтам напрямую приобретать долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния РФ или министерством финансов после 14 июня 2021 года.

Также США решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

МИД Украины приветствовал введение санкций. Глава ведомства Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев поддерживает реакцию США “на злонамеренное вмешательство РФ в дела других стран”, в частности в президентские выборы в США.

Россия в свою очередь пригрозила дать ответ на санкции США. Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 15 апреля на брифинге в Москве заявила, что ответ России “неотвратим” и будет проработан, российские власти намерены сообщить о нем “в ближайшее время”.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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