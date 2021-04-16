 

В столице Грузии задержали вооруженного мужчину, захватившего заложников в банке

16.04.2021, 13:40, Новости дня
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К месту происшествия мобилизовали большое количество силовиков, они эвакуировали горожан с периметра и ограничили территорию. Полиция закрыла станцию метро “Авлабари”, возле которой находится отделение банка. 

“Эхо Кавказа” со ссылкой на директора департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе сообщило о задержании налетчика. Все заложники освобождены и переведены в отделение полиции, никто не пострадал, заявил Сирадзе.

Глава патрульной полиции не озвучил количество заложников и требования злоумышленника. Сейчас правоохранители ведут следствие. По предварительным данным, захватчик действовал в одиночку.

Грузинский “Первый канал” сообщил, что мужчина взял в заложники “несколько человек”. “Рустави 2” позже сообщил, что злоумышленником оказался 28-летний житель города Зугдиди по имени Николоз Цурцумия. Он был вооружен пневматическим оружием, которое украл в одном из магазинов.

Контекст:В октябре прошлого года вооруженный преступник захватил в заложники посетителей Банка Грузии в городе Зугдиди. Через СМИ налетчик выдвинул требование к властям освободить всех за выкуп в размере $500 тыс. Ему привезли эти деньги. Налетчик покинул здание банка с тремя заложниками. Он отпустил их в лесу возле села Кирцхи Чхороцкуйского муниципалитета.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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