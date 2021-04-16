 

Украинского правозащитника на 10 лет депортировали из Беларуси после задержания его супруги-активистки

16.04.2021, 13:40, Новости дня
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“Стало известно, что супруг Татьяны Гацура-Яворской должен покинуть страну сроком на 10 лет в течении трех суток. Факт длительного проживания в Беларуси игнорируется судом, равно как и непричастность мужа к действиям Татьяны Гацура-Яворской”, – говорится в сообщении.

Euroradio сообщало, что он уже покинул Беларусь и находится в Киеве.

Контекст:Супругу Яворского Татьяну Гацура-Яворскую белорусские силовики задержали 6 апреля. Гацура-Яворская – основатель общественного объединения “Звено” и одна из организаторов выставки “Машина дышит, а я – нет”, посвященной борьбе белорусских медиков с пандемией. Вместе с ней задержали еще четырех человек, участвовавших в организации выставки, сообщает Euroradio.
Всех задержанных признали виновными в неподчинении сотрудникам правоохранительных органов и оштрафовали, а Гацура-Яворскую отправили в СИЗО. Против активистки открыли уголовное дело, однако по какой статье не сообщалось. Белорусские правозащитники признали ее политзаключенной. 15 апреля активистку отпустили, не предъявив обвинения, отмечает Euroradio.
В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала). По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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