“Касался руками половых органов”. Известного российского актера обвинили в педофилии
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
По словам подростков, Струков приводил их к себе домой, просил раздеться, касался руками половых органов.
“На протяжении нескольких месяцев я приходил к нему домой, где он касался руками моих половых органов”, – заявил один из предполагаемых потерпевших.
Во время обыска у актера нашли порнографические материалы.
По данным следствия, все преступления предположительно были совершены в разные годы: 2019-м, 2020-м и 2021-м.
Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.
Актер по второму образованию был детским психологом и ездил по лагерям всей территории России еще с 1980 года. Также работал в лагерях Болгарии, Турции и скандинавских стран.
По словам ученика и коллеги Струкова, тот мог приобнять ребенка. “Сам я дистанцируюсь от детей, не позволяю прикасаться к себе, потому что в наше время все это чревато. И многие понимали, что Никита Игоревич переступал через эту грань”, – отметил вожатый.
Контекст:Никита Струков снимался в сериалах “Улицы разбитых фонарей”, “Опера”, “Убойная сила”, фильмах “Трудно быть богом”, “Мушкетеры Екатерины”.
Против актера возбуждены уголовные дела по статье “Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении двух или более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста”. Максимальный срок лишения свободы, предусмотренный этой статьей, 12 лет.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет