“Касался руками половых органов”. Известного российского актера обвинили в педофилии

По словам подростков, Струков приводил их к себе домой, просил раздеться, касался руками половых органов.

“На протяжении нескольких месяцев я приходил к нему домой, где он касался руками моих половых органов”, – заявил один из предполагаемых потерпевших.

Во время обыска у актера нашли порнографические материалы.

По данным следствия, все преступления предположительно были совершены в разные годы: 2019-м, 2020-м и 2021-м.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.

Актер по второму образованию был детским психологом и ездил по лагерям всей территории России еще с 1980 года. Также работал в лагерях Болгарии, Турции и скандинавских стран.

По словам ученика и коллеги Струкова, тот мог приобнять ребенка. “Сам я дистанцируюсь от детей, не позволяю прикасаться к себе, потому что в наше время все это чревато. И многие понимали, что Никита Игоревич переступал через эту грань”, – отметил вожатый.

Контекст:Никита Струков снимался в сериалах “Улицы разбитых фонарей”, “Опера”, “Убойная сила”, фильмах “Трудно быть богом”, “Мушкетеры Екатерины”.

Против актера возбуждены уголовные дела по статье “Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении двух или более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста”. Максимальный срок лишения свободы, предусмотренный этой статьей, 12 лет.

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