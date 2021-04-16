 

В Москве заработал единый координационный центр стационарного социального обслуживания

16.04.2021, 13:36, Разное
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Речь идет о едином координационном центре стационарного социального обслуживания. Специалисты будут отвечать на все вопросы, которые возникают во время сбора документов для переезда в дом-интернат и проживания в нем.

Позвонив в координационный центр, также можно узнать информацию по движению своего дела. Помимо этого, эксперты горячей линии помогут связаться с близкими, которые проживают в интернатах.

Каждый год в Департамент труда и социальной защиты населения обращаются не менее трех тысяч раз и задают вопросы, связанные с работой городских домов-интернатов для взрослых. Также специалистов спрашивают о статусе документов, которые оформляются для переезда.

Координационный центр создан для того, чтобы коммуникация между интернатами, организациями здравоохранения, органами опеки и другими учреждениями социальной защиты была быстрее. Все, кто участвует в процессе организации помощи, будут получать полную информацию о нуждах людей.

Чтобы получить консультацию по стационарному социальному обслуживанию в Москве, необходимо позвонить по телефону: +7 (495) 276-11-55. Горячая линия работает с 8:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Для связи также доступна электронная почта: [email protected]

Важно понимать: порядок получения социальной помощи не изменился. Для этого по-прежнему нужно обращаться в центр госуслуг “Мои документы” с заявлением.

Стоит отметить, что в системе соцзащиты населения Москвы работают свыше 30 организаций стационарного типа для людей старше 18 лет. В таких местах могут проживать люди, которые не могут обслуживать себя самостоятельно и имеют психические заболевания.



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