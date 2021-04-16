 

Зеленский назвал строительство “Северного потока – 2” энергетической войной

16.04.2021, 13:36, Разное
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Политик обвинил Россию в ведении энергетической войны против Украины. По его словам, нынешнее противостояние аналогично другим гибридным войнам – газовым, продовольственным и вакцинным. Владимир Зеленский отметил, что если “Северный поток – 2” будет достроен, то проиграют многие страны.

Президент добавил, что реализация проекта зависит от позиций США и стран Евросоюза. Зеленский считает, что санкционная политика Америки поможет Украине. Вместе с этим политик посетовал, что у европейских лидеров сложились разные мнения о строительстве газопровода.

В четверг, 15 апреля, глава Соединенных Штатов Джо Байден ввел санкции против ряда официальных лиц и компаний России. Их обвинили во вмешательстве в американские выборы и в кибератаках. Также стало известно о намерении Вашингтона выслать десять российских дипломатов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев одобряет новые ограничения против России. Глава ведомства отметил, что “демократия нуждается в защите”. По его словам, новый пакет санкций также усиливает ответственность Кремля за присоединение Крымского полуострова.

“Северный поток – 2” – строящийся газопровод из России в Германию через Балтийское море. Против реализации проекта выступили Украина, США и еще несколько европейских стран. В Москве не раз говорили о том, что преследуют только экономические цели.



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