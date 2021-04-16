Вирусологи рассказали, что жаркое лето ускорит ликвидацию пандемии COVID-19

Российские вирусологи рассказали, что жаркое лето ускорит ликвидацию пандемии COVID-19. Поскольку повышение температуры воздуха является неблагоприятным фактором для инфекции SARS-COV-2.

Отечественные медики отмечают, что с мая по октябрь вирусные инфекции сходят на «нет», так как простудные заболевания не любят повышенной температуры. Положительные события по ликвидации коронавирусной пандемии ускорит и масштабная вакцинация, а в настоящее время пыльца в воздухе может поспособствовать всплеску инфекции SARS-CoV-2. По информации зарубежных исследователей, в дни обильного цветения случаи заражения коронавирусом увеличиваются в целом на 10-30%. Поэтому весной обязательно рекомендуется носить маски, это поможет фильтровать частицы пыльцы и сохранить здоровье.

Российские инфекционисты предположили, что к концу лета количество заболевших ковидом будет не больше тысячи. Стоит отметить, что в скором будущем COVID-19 станет вообще сезонным заболеванием, таким как грипп, и будет встречаться два раза в год: поздней осенью и ранней весной.

Вирусологи напоминают о важности соблюдения элементарных мер безопасности, в том числе для тех, кто уже прошёл вакцинацию. Это социальное дистанцирование, использование средств индивидуальной защиты, а после посещения общественных мест соблюдение тщательной гигиены рук, промывание глаз и носа.

Источник: www.mskagency.ru