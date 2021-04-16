 

Вирусологи рассказали, что жаркое лето ускорит ликвидацию пандемии COVID-19

16.04.2021, 13:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российские вирусологи рассказали, что жаркое лето ускорит ликвидацию пандемии COVID-19. Поскольку повышение температуры воздуха является неблагоприятным фактором для инфекции SARS-COV-2.
Отечественные медики отмечают, что с мая по октябрь вирусные инфекции сходят на «нет», так как простудные заболевания не любят повышенной температуры. Положительные события по ликвидации коронавирусной пандемии ускорит и масштабная вакцинация, а в настоящее время пыльца в воздухе может поспособствовать всплеску инфекции SARS-CoV-2. По информации зарубежных исследователей, в дни обильного цветения случаи заражения коронавирусом увеличиваются в целом на 10-30%. Поэтому весной обязательно рекомендуется носить маски, это поможет фильтровать частицы пыльцы и сохранить здоровье.

Российские инфекционисты предположили, что к концу лета количество заболевших ковидом будет не больше тысячи. Стоит отметить, что в скором будущем COVID-19 станет вообще сезонным заболеванием, таким как грипп, и будет встречаться два раза в год: поздней осенью и ранней весной.

Вирусологи напоминают о важности соблюдения элементарных мер безопасности, в том числе для тех, кто уже прошёл вакцинацию. Это социальное дистанцирование, использование средств индивидуальной защиты, а после посещения общественных мест соблюдение тщательной гигиены рук, промывание глаз и носа.

Источник: www.mskagency.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.02 / Разговор в Сочи между Путиным и Лукашенко был довольно жестким – эксперт Жаров

09.01 / Чиновники предложили принудительно утилизировать японские б/у авто из-за несоответствия российским стандартам качества

03.02 / Мнение: Навальный получил 3.5 года колонии

25.11 / МКБ и “МегаФон” поддержат малый и средний бизнес

21.08 / Энерговойны продолжаются: Россия против Балтии

18.12 / Украденное Рождество

02.03 / Мясников назвал вызывающие проблемы с кишечником продукты

16.03 / Роскомнадзор предупредил Twitter о возможности полной блокировки на территории России через месяц

27.08 / Обновленный Lexus RX войдет в состав линейки Black Line

17.02 / Скандалы: Цивилёв взял «громоотвод»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика