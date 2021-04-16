Компактный Asus ZenFone 8 mini получил экран 5,92 дюйма, Snapdragon 888 и 16 ГБ ОЗУ

Новый флагман компактных размеров с экраном на 5,92 дюйма готовится вывести на рынок компания Asus. ZenFone 8 получил самый актуальный процессор от Qualcomm Snapdragon 888 дополненный 16 ГБ ОЗУ.

Современные смартфоны становятся все более габаритными, переходя в категорию фаблетов. Однако на рынке остаётся и спрос на модели меньшего формата. Компактную версию своего ТОПового устройства выпустил бренд Asus, диагональ дисплея ZenFone 8 mini не превышает 6 дюймов и понравится любителям мини-модификаций флагманских девайсов.

При этом гаджет оснащен сдвоенной камерой с поворотным механизмом. Ее основной объектив произведен японской Sony, расширение IMX686 составляет 64 миллиона пикселей. Второй датчик в mini-версии «восьмерки» – IMX663, его характеристики пока не известны. На снимках заметен как минимум, ещё один объектив, однако информацию о нем не раскрывают. Интересно, что фронтальный фото-видео-сенсор предусмотрен в аппарате в виде отдельного модуля.

Компактная модификация флагманского аппарата обладает 5,92-дюймовым OLED-экраном. Его расширение соответствует 2400 на 1080 точек, а частота обновления изображения достигает 120 Герц. Аппарат пополнит линейку, включающую вместе с ним ещё три модели, основную ZenFone 8, его Pro-вариант и ZenFone 8 Flip.

За мощность, быстродействие и производительность ZenFone 8 mini отвечает однокристальная восьмиядерная мобильная платформа Snapdragon 888. Это наиболее актуальная SoC от Qualcomm, дополняет ее графический процессор Adreno 660, а многозадачность обеспечивается объемным чипом оперативной памяти на 16 Гигабайт. Вместительность флэш-накопителя встроенной памяти пока держится в секрете.

В тестах GeekBench смартфон, благодаря такой «начинке», набрал 3662 и 1121 баллов соответственно в мультиядерном и одноядерном испытаниях. «С коробки» в нем установлено последнее, одиннадцатое поколение операционной системы Android. Все остальные параметры производитель обнародует в ходе презентации, которая состоится в ближайшее время.

Источник: www.ixbt.com