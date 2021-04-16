Джастин Теру об отношениях с Дженнифер Энистон: “Мы любим друг друга”

49-летний актер Джастин Теру дал большое интервью изданию Esquire. В том числе его снова спросили об отношениях с бывшей женой, 52-летней актрисой Дженнифер Энистон. Актеры объявили о расставании в 2018 году после шести лет отношений, три из которых были в браке, но, как известно, они продолжают общаться и остались хорошими друзьями. А вот о причинах разрыва ни он, ни она за прошедшие три года так и не обмолвились. Поводом для развода, как тогда писали СМИ, якобы послужил тот факт, что Джастин хотел жить в Нью-Йорке, а Дженнифер – в Лос-Анджелесе. Сейчас Теру объяснил, что подобная версия “не соответствует действительности”:

Послушайте, люди всегда придумывают какие-то истории, которые заставляют их чувствовать себя лучше или упрощают для них вещи. Все это разговоры: “Этот человек любит рок-н-ролл, а этот человек любит джаз. Ну конечно!”. Но это не тот случай. Это чрезмерное упрощение, – сказал Теру.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру

Актер сейчас официально свободен и компанию ему чаще всего составляет любимая… собака по кличке Кума, которую Теру взял из приюта. К слову, поговаривали, что именно собака, правда, другая, помогла сохранить дружеские отношения Джастина и Дженнифер. Бывшие супруги – известные собачники, и, когда они жили вместе, “воспитывали” сразу нескольких псов. Среди них была и любимая овчарка Джен – Долли, которая спасла актрису от депрессии после расставания с Брэдом Питтом. Через несколько месяцев после разрыва с Теру любимица актрисы умерла. Тогда уже бывший муж Джастин пришел на похороны собаки и очень поддержал оплакивающую ее хозяйку. С тех пор Теру и Энистон поддерживают общение.

Нравится вам это или нет, но у нас не было полного драмы разрыва, и мы любим друг друга. Я искренен, когда говорю, что дорожу нашей дружбой. Мы можем не быть парой, но ничто не мешает нам дарить друг другу радостные моменты и быть друзьями. Она веселый человек, она умеет так хорошо рассмешить меня. Для меня было бы потерей, если бы мы перестали общаться. И я хотел бы думать, что для нее это тоже так. Мы не разговариваем каждый день, но мы звоним друг другу по FaceTime, мы переписываемся,– рассказал Джастин в последнем интервью. Бывшие супруги часто проводят время вместе, особенно праздники. В 2019-ом они вместе отметили День благодарения. И каждый год Теру поздравляет бывшую с днем рождения, причем всегда трогательно и мило, не забывая признаться ей в любви.

Дженнифер сейчас тоже свободна. И хотя она недавно призналась, что иногда чувствует себя одиноко, новых отношений строить пока не собирается. Недавние слухи о том, что актриса хочет усыновить ребенка, ее представитель опроверг.