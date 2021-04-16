Москва передаст Капотню Тамбову

Правительство Москвы в рамках программы по передачи списанного имущества другим городам приняло решение передать городской район Капотня Тамбову.

Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

По словам Собянина, жители Капотни будут переселены в другие районы Москвы в рамках программы реновации. Однако, из-за того, что район расположен крайне неудобно, имеет плохую связь с основной территорией города, практически не доступен для городского транспорта и не имеет участков метро, его развитие после реновации будет слишком затратным для города. Поэтому мэрия решила отказаться от этой территории и передать её другому, более нуждающемуся городу.

После передачи района будет перестроен юго-восточный участок МКАД в районе Капотни. Старый участок будет снесён, а новый пройдёт вдоль побережья Москвы-реки, чтобы Капотня оказалась за столичной автострадой.

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