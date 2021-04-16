ВСУ начали скрывать от ОБСЕ места с техникой в Донбассе под знаками «мины»

Украинские силовики устанавливают знаки о минной опасности, чтобы скрыть от патрулей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ места у линии соприкосновения, где размещаются запрещенные минскими договоренностями вооружение и военная техника, заявили в народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Представитель пресс-службы народной милиции сообщил, что «командованием 59-й бригады (ВС Украины) отдан приказ любым способом не допустить наблюдателей в места размещения запрещенного минскими соглашениями вооружения», передает РИА «Новости».

По его словам, чтобы не допустить въезд патрулей миссии в подконтрольные Киеву населенные пункты Луганское и Семигорье, где во дворах жилых домов замаскирована бронетехника, украинские силовики установили знаки минной опасности на въездах и выездах из населенных пунктов.

«В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Мирная нами зафиксирован очередной случай передвижения военной техники по населенному пункту», – добавил представитель пресс-службы.

По его словам, для сокрытия этого факта от наблюдателей ОБСЕ подразделения радиоэлектронной борьбы ВС Украины осуществляли подавление сигналов управления и навигации беспилотника миссии, выполнявшего в это время наблюдательный полет в данном районе.

«Подразделения народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», – заключил он.

Ранее ОБСЕ зафиксировала активизацию обстрелов в Донбассе.