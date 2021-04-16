Мишустин предложил Лукашенко интегрировать налоговые системы «без поглощения»

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко ознакомиться с российскими наработками в налоговой сфере с целью интеграции налоговых систем двух стран «без какого-либо поглощения».

На встрече с Лукашенко в Минске Мишустин, который до назначения премьером руководил Федеральной налоговой службой, отметил, что хорошо знает налоговиков и таможенников Белоруссии, назвал их настоящими профессионалами, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «необходимо сегодня посмотреть, как можно интегрировать наши системы».

«Это должно быть выгодно, а ни в коем случае не быть каким-то поглощением», – сказал российский премьер.

Он предложил Лукашенко ознакомиться с российскими наработками.

Президент Белоруссии вспомнил недавний разговор с российским лидером Владимиром Путиным и еще с одним «нашим добрым другом», который, по его словам, хвалил Мишустина как друга Белоруссии и высокого профессионала.

«Я сказал, что я верю. Он активно пытался меня убедить в том, в чем я сам убежден», – с улыбкой сказал Лукашенко, не назвав человека, о котором идет речь.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речи об объединении РФ и Белоруссии не ведется, однако обсуждаются планы по углублению интеграции.