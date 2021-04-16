 

Степанов: В этом полугодии мы должны были получить 3,9 млн доз вакцины против COVID-19, но поставки срываются по всему миру

16.04.2021, 12:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Только в текущем полугодии по проплаченным контрактам без учета инициативы COVAX мы уже должны были получить 3,9 млн доз вакцины. Но контракты и поставки срываются по всему миру. Правительства прямо запрещают своим производителям отправлять вакцины на экспорт. В марте Италия заблокировала поставки партии вакцины AstraZeneca в Австралию, а правительство Индии приостановило отправку нам 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca/Covishield”, – заявил министр.

Степанов отметил, что Украина законтрактировала 32 млн доз вакцины от коронавируса и продолжает заключать контракты.

Контекст:В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech. С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии (в Украину поступило 500 тыс. доз). 13 апреля в стране началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). По состоянию на 16 апреля в стране сделали 432,8 тыс. прививок.
16 апреля в страну доставили 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в рамках механизма COVAX. Вакцинацию начнут с 18 апреля.
Агентство Reuters 24 марта писало, что Индия приостанавливает экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Serum Institute of India, чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 25 марта заявил, что Украина имеет трудности в получении разрешения на экспорт Covishield от правительства Индии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что экспорт вакцин Covishield из Индии в Украину и ряд других стран поставлен на паузу.
Исполнительный директор компании  Serum Institute of India Адар Пунавалла в начале апреля заявлял, что экспорт вакцины AstraZeneca (Covishield) могут возобновить к июню, если в стране улучшится ситуация с распространением коронавируса.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.06 / Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев шокировал подписчиков

10.10 / Конфликт в Нагорном Карабахе и причины сдержанности России

11.07 / На Донбассе от обстрелов гибнет гражданское население 

04.03 / Литвин: Мы лишь Мьянма, отпетлявшая от диктатуры. Но люди у нас думают, что мы Франция, которой почему-то не повезло договориться с Pfizer

17.03 / Посла РФ в США вызвали в Москву для оценки отношений с Вашингтоном

19.01 / Новый эпицентр заражения коронавирусом выявлен в Китае

06.01 / CNN – новый всплеск коронавируса грозит США «тотальным крахом» здравоохранения

08.03 / Названы российские претенденты на участие в «Евровидении»

24.12 / Ученые разработали микрозонд для исследования сосудов головного мозга

13.07 / Путин поручил разработать проект указа об определении национальных целей до 2030 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика