Степанов: В этом полугодии мы должны были получить 3,9 млн доз вакцины против COVID-19, но поставки срываются по всему миру

“Только в текущем полугодии по проплаченным контрактам без учета инициативы COVAX мы уже должны были получить 3,9 млн доз вакцины. Но контракты и поставки срываются по всему миру. Правительства прямо запрещают своим производителям отправлять вакцины на экспорт. В марте Италия заблокировала поставки партии вакцины AstraZeneca в Австралию, а правительство Индии приостановило отправку нам 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca/Covishield”, – заявил министр.

Степанов отметил, что Украина законтрактировала 32 млн доз вакцины от коронавируса и продолжает заключать контракты.

Контекст:В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech. С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии (в Украину поступило 500 тыс. доз). 13 апреля в стране началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). По состоянию на 16 апреля в стране сделали 432,8 тыс. прививок.

16 апреля в страну доставили 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в рамках механизма COVAX. Вакцинацию начнут с 18 апреля.

Агентство Reuters 24 марта писало, что Индия приостанавливает экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Serum Institute of India, чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 25 марта заявил, что Украина имеет трудности в получении разрешения на экспорт Covishield от правительства Индии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что экспорт вакцин Covishield из Индии в Украину и ряд других стран поставлен на паузу.

Исполнительный директор компании Serum Institute of India Адар Пунавалла в начале апреля заявлял, что экспорт вакцины AstraZeneca (Covishield) могут возобновить к июню, если в стране улучшится ситуация с распространением коронавируса.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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