“Стоит подняться выше других, в спину полетит зависть”. Полуголая alyona alyona ответила тем, кто считает чужие деньги

“Когда начинают считать чужие деньги, шик и достаток – я слышу “галас”. Кто-т подписан на людей с высоким достатком, чтобы мотивироваться и вдохновляться. А кто-то – чтобы считать их состояние и упрекать за большие доходы. Почему у нас в обществе я постоянно замечаю мнение, что если человек хорошо зарабатывает, то он всем должен. (Политики – исключение). И стоит кому-то подняться хоть немного выше других, в его спину полетит осуждение и зависть”, – написала артистка.

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Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Контекст:До начала музыкальной карьеры alyona alyona (Алена Савраненко) работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

alyona alyona в своем творчестве призывает поклонников принимать себя и свои тела такими, какие есть. Певица также называет себя современным секс-символом.

Пародия на Бэнкс – продолжение серии фотопубликаций, на которых alyona alyona повторяет откровенные образы своих коллег, среди которых американские певицы Бейонсе, Майли Сайрус, а также украинские артистки Dorofeeva и Настя Каменских.

Фотопародию на американскую коллегу Lizzo, на которой alyona alyona была запечатлена голой с украинским флагом, удалила администрация Instagram.

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