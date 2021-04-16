Степанов рассказал, когда в Украину доставят остальные партии китайской вакцины CoronaVac

Степанов сообщил, что Украина ожидает еще 1,7 млн доз вакцины CoronaVac.

“Я почти каждый день общаюсь с послом КНР в Украине и с компанией Sinovac по поводу отправки этих вакцин. Я уже отмечал, что то, что сейчас в мире происходит с поставками вакцин, не имеет ничего общего с мировыми законами рынка, к которым мы все привыкли, – когда в контрактах есть штрафные санкции, когда ты можешь на что-то повлиять или что-то сделать. Просто страны ограничивают экспорт вакцин. Это происходит во всех странах, на территории которых есть собственное производство… Что касается ближайших поставок: согласно последнему графику, который предоставляла нам компания Sinovac, 1,7 млн доз мы должны получить в течение последних дней апреля и в мае этого года”, – сказал министр.

Он добавил, что с компанией ведутся переговоры о “четком графике поставок вакцин в будущем”, начиная с июня этого года.

Контекст:13 апреля в стране началась вакцинация прибывшей в 25 марта вакциной CoronaVac (215 тыс. доз).

Украина закупает китайскую вакцину через посредника – украинскую компанию “Лекхим”. Минздрав планирует закупить у “Лекхима” 1,9 млн доз вакцины CoronaVac. Всего компания получила квоту на ввоз в Украину в первом полугодии 2021 года 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech.

Организация StateWatch сообщала, что до 31 марта в Украину должно было поступить 700 тыс. доз вакцины CoronaVac, а остальная партия (1,2 млн доз) – не позднее 31 марта. Если до 31 мая компания “Лекхим” не поставит всю вакцину, банк должен будет вернуть ГП “Медицинские закупки” 100% уплаченной предоплаты. Стороны могут подписать дополнительные соглашения для продления срока поставки, говорили в организации.

В “Лекхиме” заявили, что окончательная эффективность вакцины CoronaVac составляет 83,5%. Такой вывод был сделан по итогам завершения третьего этапа клинических исследований препарата в Турции. Исследования проводились также в Индонезии и Бразилии, и там вакцина показывала меньшую эффективность.

CoronaVac не входит в список вакцин против COVID-19, одобренных Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения (в списке сейчас значатся препараты от Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson и два варианта вакцины от Oxford/AstraZeneca).

Кроме CoronaVac в Украине зарегистрированы еще два препарата – от Oxford/AstraZeneca и Pfizer/BioNTech. С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca, произведенной в Индии под локальным названием Covishield (в первой партии было 500 тыс. доз).



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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