 

“Чувствовала себя абсолютно уверенно”. Седокова показала, как выглядит располневшей

16.04.2021, 12:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я сегодня взвесилась. Минус пять килограммов от этого веса. Удивительно, что я чувствовала себя абсолютно уверенно. И всегда считала что не в килограммах дело. И до сих пор считаю. А вы будете любить меня плюс 10?” – спросила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Контекст:Анна Седокова была солисткой “золотого” состава украинской группы “ВИА Гра”. В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”.
В сольной дискографии Седоковой четыре студийных альбома.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.06 / Джон Болтон рассказал о подлинных причинах своей отставки

19.09 / Хасиды покинули украинскую границу

16.03 / Лавров: Крым вошел в состав РФ в полном соответствии с международным правом

25.10 / Путин поздравил Нурмагомедова с победой над Гэтжи

25.11 / В Венгрии тестируют российскую вакцину от коронавируса

11.12 / В ОПУ рассказали, когда может пройти встреча советников глав “Нормандской четверки”

18.10 / Бахрейн и Израиль установили дипломатические отношения

31.12 / “Я всю страну прошу молиться о его здоровье. Врачи делают все!” Жена заразившегося коронавирусом Грачевского рассказала, почему его перевели в реанимацию

01.09 / Выживаемость форели улучшили отходы лиственницы

19.10 / Запорожский завод собирает российские автомобили Lada, обходя запрет Кабмина – CМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика