“Чувствовала себя абсолютно уверенно”. Седокова показала, как выглядит располневшей
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“Я сегодня взвесилась. Минус пять килограммов от этого веса. Удивительно, что я чувствовала себя абсолютно уверенно. И всегда считала что не в килограммах дело. И до сих пор считаю. А вы будете любить меня плюс 10?” – спросила она.
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Контекст:Анна Седокова была солисткой “золотого” состава украинской группы “ВИА Гра”. В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”.
В сольной дискографии Седоковой четыре студийных альбома.
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