 

Таран: Блокирование Россией Керченского пролива может стать катастрофой для металлургических предприятий Мариуполя

16.04.2021, 12:48, Новости дня
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Россия запретила кораблям других стран проход через Керченский пролив. Запрет будет действовать с 24 апреля по 31 октября 2021 года.

Давайте называть вещи своими именами. Кремлевские пираты заблокировали проход в/из Азовского моря украинским кораблям на весь период, когда корабли могут плавать.

Это очередная гибридная атака на страну – теперь в экономической плоскости.

Не секрет, что “морская блокада” существенно подорвет экономику страны, бюджет которой и так разваливается из-за неумелой деятельности “шмыгалистов”.

Не готов сейчас оценить ущерб для экономики из-за этой морской блокады, но это точно сотни миллионов гривен.

А для металлургических предприятий Мариуполя это может стать катастрофой.

Что должен делать Зеленский? Во-первых, поднять этот вопрос на встрече с Макроном и Меркель. Во-вторых, обсудить этот вопрос на СНБО.

А мы пока констатируем следующее: на фоне наращивания военных сил вдоль границ с Украиной Россия увеличивает эскалацию на море. Почему на море? Потому что там наша армия намного слабее, чем на суше. Становится понятно, для чего происходит переброска военных кораблей из Каспийского и Балтийских морей в Азово-Черноморский регион.

Вероятно, “мишебратья” в перспективе хотят полностью закрыть эти акваторий для украинских кораблей. Какие основания? Найдут. Это же бандиты.

Цель морской агрессии – атака на экономику Украины, в том числе посредством уничтожения стратегических отраслей, как в металлургии, так и в сельском хозяйстве.

В долгосрочной перспективе такая гибридная агрессия способна нанести необратимый ущерб экономике (в первую очередь в металлургической сфере) и повысить протестные настроения среди избирателей юга и востока. Социальные протесты в этих регионах Россия будет использовать для дальнейшей гибридной агрессии.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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