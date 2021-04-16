В парке Северного речного вокзала появилась зона отдыха с бассейнами и причалом

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в парке Северного речного вокзала обустроили три бассейна и плавучий причал. Площадь всей зоны отдыха – более четырех тысяч квадратных метров. Пляж с бассейнами занял 3,5 тысячи квадратных метров.

На этой территории могут находиться до 200 человек. Бассейны оснастили системой подогрева, рядом появятся лежаки, пляжные диваны и зонты. Плавучий причал собрали из 14 понтонов, которые удерживают 56 железобетонных якорей, и обшили специальной террасной доской.

Также Петр Бирюков отметил, что причал оборудовали 12 сервисными колонками для подачи электроэнергии и воды на пришвартованные суда. В этом же месте установили навигационные огни, появились средства спасения на воде. Пришвартовываться смогут до 18 маломерных судов длиной от 10 до 25 метров.

После благоустройства территория Северного речного вокзала стала уникальным городским пространством, подчеркнул заместитель мэра Москвы. Парку вернули исторический облик, провели реставрацию скульптур. Здесь очень любят отдыхать москвичи, приезжают семьями, поскольку в парке есть детские и спортивные площадки, прогулочные зоны и места для тихого отдыха.

Напомним, Северный речной вокзал открыли после реконструкции в прошлом году. По мнению мэра Сергея Собянина, это место является жемчужиной Москвы. Мол, здесь можно не только проводить важные общегородские мероприятия, но и снимать фильмы. А музей в здании вокзала несомненно станет точкой притяжения как для москвичей, так и для гостей столицы.