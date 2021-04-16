Сотрудники ГИБДД назвали самые опасные виды дорожных аварий

Представители столичной Госавтоинспекции рассказали, какие виды ДТП являются самыми опасными для людей. Оказалось, что они происходят не из-за превышения скорости.

По данным ГИБДД, к самым тяжёлым последствиям приводят наезды на препятствия и стоящие транспортные средства. Наиболее частыми же являются нарушения скоростного режима, несоблюдение дистанции, проезд на красный сигнал светофора и нарушение правил проезда пешеходных переходов, передаёт “Радио 1”.