Ледоходом унесло четыре пришвартованных теплохода под Тюменью

Четыре пришвартованных теплохода из-за обрыва креплений вследствие ледохода унесло течением под Тюменью, их остановила опора моста, информирует Уральское следственное управление на транспорте СК.

«15 апреля в вечернее время на реке Тура в городе Тюмень в связи с начавшимся ледоходом произошел обрыв креплений группы пришвартованных судов речного транспорта в составе четырех теплоходов и плавучего объекта «Гавань»… В результате происшествия пострадавших нет», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По предварительным данным, суда унесло вниз по течению реки, они остановились вблизи автомобильного моста на Профсоюзной улице в Тюмени, ударившись о его опору. Следственное управление начало проверку в связи с происшествием.

Согласно информации Уральской транспортной прокуратуры, судовладельцем является организация «Тюмень-Траст», в отношении нее надзорный орган начал свою проверку.