 

Ледоходом унесло четыре пришвартованных теплохода под Тюменью

16.04.2021, 12:33, Новости дня
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Четыре пришвартованных теплохода из-за обрыва креплений вследствие ледохода унесло течением под Тюменью, их остановила опора моста, информирует Уральское следственное управление на транспорте СК.

«15 апреля в вечернее время на реке Тура в городе Тюмень в связи с начавшимся ледоходом произошел обрыв креплений группы пришвартованных судов речного транспорта в составе четырех теплоходов и плавучего объекта «Гавань»… В результате происшествия пострадавших нет», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По предварительным данным, суда унесло вниз по течению реки, они остановились вблизи автомобильного моста на Профсоюзной улице в Тюмени, ударившись о его опору. Следственное управление начало проверку в связи с происшествием.

Согласно информации Уральской транспортной прокуратуры, судовладельцем является организация «Тюмень-Траст», в отношении нее надзорный орган начал свою проверку.



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