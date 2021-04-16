Лукашенко назвал примерную дату встречи с Путиным в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве ориентировочно 22 апреля.

«Мы вчера с Путиным договорились (во время телефонного разговора) о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего, 22-го, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем», – приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Данное заявление прозвучало в Минске в пятницу на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе в контексте проведенного визита белорусского лидера в Азербайджан.